إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما.

وأقتحمت قوات الاحتلال البلدة قبل انطلاق المسيرة، أثناء أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، واعتلى الجنود أسطح منازل المواطنين واستخدموها لقناصتهم، لتندلع مواجهات عقب الصلاة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.