عدنان رمضان يكتب لـوطن: حول أزمة سد النهضة





وصلت أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وبين إثيوبيا من جهة أخرى الى مرحلة حرجة جدا تنذر بتداعيات كبيرة تتخطى الأطراف المتنازعة بشكل مباشر إلى دوائر أوسع واكبر ،كغيرها من أزمات الدول العربية تصل إلى مرحلة يصبح فيها اتخاذ اي موقف وباي اتجاه هو خسارة كبرى وتنحصر الخيارات بين السيء والاسوأ ، وهذا ناتج عن تخلي دول المنطقة عن مسؤولياتها الأساسية في بناء الأمة والدولة ومقدراتها وانعدام وجود إرادة واستراتيجيات وخطط مستقبلية واضحة لهذه الدول أو سياسات تهتم بمكانة هذه الشعوب ،بل اداء سياسي يعزز الفصل بين الأنظمة الحاكمة والشعوب ، بينما تعمل الأنظمة من أجل البقاء في سدة الحكم تعيش الشعوب بغربة وانفصال وتزج في صراعات داخلية تؤدي الى تراجع الاهتمام بالقضايا المصيرية الجامعة للأمم والشعوب لتتحول هذه القضايا الجامعة إلى قضايا نزاع ومناكفات ومصالح فئات محدودة من انظمة ومعارضات على حساب قضايا الأمة.

من الواضح وخاصة بعد مداولات مجلس الأمن الأخيرة بشأن قضية سد النهضة ان القوى العالمية المؤثرة ممثلة بمجلس الامن والامم المتحدة اختاروا افريقيا على مصر والسودان ومن الواضح ان العالم يتعامل مع الدول العربية باستخفاف ولا يرى فيها سوى أنها دول وشعوب تناحرت وتامرت على بعضها وعمقت ازماتها وحولتها إلى مكان يعج بالأزمات والفشل ، ومصر لم تكن بعيدة عن هذا السياق الذي تتحمل من مسؤوليته الجزء الأكبر حيث لا زالت تمجد في سياسات السادات الذي ابتدأ هذه المسيرة والتي أدت إلى تراجع دور مصر العالمي والإقليمي حتى كاد ان يختفي تقريبا في السنين الاخيرة ولا يكاد يكون لها دور بمستوى حضورها الجغرافي في ملفات امنها القومي في السودان وفي ليبيا او فلسطين

العالم ينحاز علنا او ضمنا الى اثيوبيا ، لكن الاخطر ان اثيوبيا تحاول اليوم ان تسوق نفسها وقضية سد النهضة كرأس حربة إفريقيا في مواجهة العرب ،من صنع هذا الاختيار او هذه المعادلة غير الحقيقية او ساهم في تسويقها او السكوت عليها هي السياسات العربية ومن ضمنها المصرية التي لم تهمل افريقيا فحسب بل اعطت خصومها وأعدائها من اسباب تحريض افريقيا على العرب الكثير.

مع سقوط الثنائية القطبية في بداية التسعينات من القرن الماضي ومع تغير أسس العلاقات السياسية بين الدول والشعوب والأمم عصر الهيمنة الامريكية والعولمة ،لم يهتم العرب لبناء قوة ذاتية او يستثمروا اقتصاديا وسياسيا في تطوير العلاقات مع دول الجنوب بل اوغلوا في الإلحاق والتبعية للولايات المتحدة وفي هذا الوقت تحديدا نجحت العديد من القوى توسيع الفجوة بين المنطقة العربية وشعوبها مع شعوب ودول أفريقيا خاصة في ظل أداء سياسي عربي رديء ومنظمات "جهادية " دموية برداء إسلامي من جهة ومن جهة أخرى تغلغل صهيوني نجح اختراق هذه العلاقة تحت مسميات أمنية وتنموية وايديولوجية وفي نشر فكرة ان جزء كبيرا من التأخر ومأساة العبودية التي عانت منها افريقيا كانت بسبب العرب ونفخت تحت نار الاختلاف الديني والثقافي والعرقي كعنصر للتناقض والنزاع وتسويق فكرة الفجوة الطبقية بين العرب الأغنياء وأفريقيا الفقيرة.

يأتي هذا في سياق انقسام وتناحر وتخبط الدول العربية وانهيار منظماتها الجامعة ان كانت جامعة الدول العربية أو مجلس التعاون الخليجي وكذلك في انتهاج سياسات عربية اقل ما يقال عنها انها سياسات (نحو الهاوية ) و وهي تصلح لأن تدرس كنموذج السياسات التي تنتج الضعف ذاتيا ولا تحتاج الى اعداء فهي تتكفل بذلك وهي سياسات تطلق على ذاتها النار تضعف نفسها ولا تمتلك او توجد لديها بعيدا عن العموميات- اية رؤى مستقبلية او تصورات لتجيب عن سؤال إلى أين تسير هذه السياسات التي يمكن وصفها بسياسات الارتجال من أجل البقاء ليس من أجل التقدم أو النمو أو بناء القوة بل البقاء وهو أمر محل تساؤل كبير هذه الأيام .

منذ التحول الساداتي نحو وضع كل الأوراق في يد أمريكا و بالتدريج تراجع الدور المصري حتى بتنا نرى أنه من الصعب تلمس دور مستقل عن السياسة الامريكية او وجود استراتيجية واضحة المعالم في التعامل مع القضايا الإقليمية مما أفقد مصر أوراقا عديدة وحولها الى دولة ضعيفة و تراجع دورها إقليميا وعالميا في العقود الاخيرة وهي حتى في هذه القضية الوجودية منقسمة على نفسها ولم ترتقي الى مستوى هذا التحدي الوجودي.

في وقت سابق كانت المصالح الإفريقية لا تتناقض او ليست بعيدة عن المصالح العربية وتجسدت تاريخيا بقيادة عبد الناصر لهموم أفريقيا في وجه الاستعمار والاستغلال والإهمال وايضا بالعلاقات التاريخية لجبهة التحرير الجزائرية وايضا لمنظمة التحرير الفلسطينية مع حركات التحرر في افريقيا وايضا بجهود وتوجهات معمر القذافي تجاه إفريقيا التي استثمر فيها سياسيا واقتصاديا وتوافق ذلك ومن رغبة افريقيا في الاعتماد على الثروات العربية في التنمية ومن تعويلها على الاستفادة من ثقلها السياسي لخدمة قضايا التحرر والتنمية في أفريقيا ولكن للأسف لم يستطيع العرب الذين اهدروا امكانياتهم ولم يفيدوا أنفسهم من امكانياتهم فكيف يستفيد الاخرون .

ملخص الأمر ان الدول العربية اصبحت جزءاً من أحلاف ومحاور وسياسات مختلفة ومتناقضة موزعة على القوى الإقليمية والعالمية ولا تملك تحت اي ظرف ان تكون قوة موحدة خلف اي قضية ومن ضمنها قضية سد النهضة الإثيوبي.

الصين تستثمر الآن اقتصاديا وسياسيا في افريقيا وتطور شبكة مصالح في إطار خططها الاستراتيجية للتحول لقطب عالمي ولا تشعر بأي تعارض او تهديد لمصالحها في الدول العربية جراء هذا الموقف فالاسواق مضمونة ولا توجد تهديدات لامدادات الطاقة

وهي لا تنتهج اية سياسات عدائية للمنطقة لكنها تحرص على مصالحها قبل اي اعتبار وخصوصا ان عينها على ثروات أفريقيا وفرص نمو أسواقها فيها وكذلك مؤشرات نمو افريقيا ومستقبلها بالمقارنة مع الدول العربية أفضل بكثير للمراهنة عليه .

في سياق التصدي الأمريكي للتمدد الصيني في العالم تكون افريقيا محط اهتمام أمريكا ويتزامن ذلك مع تضاؤل الأهمية الاستراتيجية لمنطقة "الشرق الأوسط "حيث تعطي أمريكا فيها ادوار اكبر لحلفائها كإسرائيل وتركيا في التعامل مع ملفات المنطقة.

روسيا تعمل على اعادة بناء ذاتها كقوة عالمية في ظل التغيرات العالمية الحالية وموقف روسيا (التي تختلف عن الاتحاد السوفيتي )ينطلق من المصالح البراغماتية وخاصة الاقتصادية (سوق السلاح اضافة الى توسيع الحضور الروسي في افريقيا )وايضا يستند الى تقدير ان مصر الحالية غير قادرة على التأثير وتهديد مصالح روسيا وتناقضها مع المشروع العولمي ليس مبدئيا وانما لان هذا المشروع العولمي حتى الآن يقف أمام تطلعاتها لتكون قوة عالمية .

من جهة اخرى لا نستطيع في واقع العرب الحالي ان نوصف هذه السياسات والاتفاقيات الروسية او الصينية بانها معادية للعرب حيث لا يوجد موقف ومصالح موحدة للعرب ولا يوجد اي اتفاق على ما هو الامن القومي القطري او الوطني فما بالكم بالأمن القومي العربي.



امام هذه المعطيات يصبح اللجوء الى الاليات الدولية لحل هذه المشكلة او للضغط على اثيوبيا التي لا تبدوا انها في وارد التراجع عن الملء الثاني للسد دون جدوى او المراهنة على ان ذلك قد يساعد مصر في الوصول الى اهدافها ، وكذلك فان تلويح مصر او الدفع بحل هذه المسالة عسكريا تحت ضغط هذه الازمة من اجل تاخير تشغيل السد او تجميد المليء الثاني حتى وان تم تدمير جزء منه او تاخير تشغيله بقصف محطات الكهرباء المغذية فان على مصر ان تاخذ بعين الاعتبار ان ذلك لن يحل مشكلة السد بشكل نهائي كما يتوهم البعض بل قد يورط مصر ويصعد التوترات الافريقية العربية ويفتح المجال لتصدعات عديدة وجدية ويضرب الموقف المصري السوداني المشترك.

ان اية خطوة مصرية يجب ان لا تغيب اهمية عدم التواني في فتح حوار هادئ مع افريقيا وان تعمل على إيجاد اتفاق يساعد في احتواء الضرر وان مفتاح قدرة مصر يكمن في دورها القائد والمدافع عن الحقوق العربية والإفريقية وفي تبنيها لسياسات تدعم تصعيد المقاومة والمواجهة مع الكيان الصهيوني وفي تبنيها لاجندة قارية وعدم وضع مصلحة مصر في مواجهة افريقيا.



امكانيات الشعب المصري ضخمة وهائلة وامكانيات افريقيا ضخمة والشعوب والافريقية عانت وتعاني من ارث استعماري طويل وكبير وهو لا زال جاثم على صدور الجميع بشكل غير مباشر يمتص ثرواتنا وامكانياتنا ويفاقم ضعفنا وتفرقنا ويهد مصادر قوتنا.

الشعوب في افريقيا او اثيوبيا ليسوا أعداء بل هم جيراننا و حلفائنا الطبيعيين وبدل الدخول في صراع ونزاع يضعف الطرفين يجب البحث في اليات تعاون تمكن الجميع من الاستفادة من هذه الإمكانيات .