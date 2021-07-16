عقل أبو قرع يكتب لـوطن: أين نحن من توقعات انتشار الموجة الرابعة من كورونا؟

تتوقع وزارة الصحة الفلسطينية موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا قريبا، وتشهد دول عديدة في العالم اعادة انتشار كبيرة ومقلقة لفيروس كورونا، حيث شهدت بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية انتشارا تصاعديا كبيرا في تفشي جائحة كورونا، والأمر نفسه حدث ويحدث في دول أوروبية أخرى وفي روسيا وفي دول أمريكا الجنوبية، وحتى في دول قريبة جدا منا مثل الأردن و"إسرائيل".

وبالتالي فإننا لم ولن نكون بمعزل عما يحدث في العالم ومن المحيط من حولنا، حيث تعزي تصريحات مسؤولي وزارة الصحة عندنا عدم وضوح أو عدم الشعور بالموجة الجديدة من كورونا الى استنكاف الناس عن إجراء الفحوصات، ويقابل ذلك في الشارع وبشكل واضح الاستهتار التام، أو عدم أخذ الامور بمأخذ الجد بشكل مطلق ، حيث لا يوجد تباعد أو ارتداء للكمامات أو حتى التذكير بأن هناك فيروس أو جائحه أسمها كورونا لم ينته العالم من خطرها ومن تداعياتها.

ومن المتوقع أن تتفشى الموجة الجديدة من كورونا عندنا، في ظل تسيد أو اجواء الانتشار الكبير للمتحور الأخير من الفيروس والذي يعرف بنسخة " دلتا"، وهي النسخة التي اكتسحت الهند ومن ثم انتشرت الى دول اخرى، وبالتالي باتت تعرف بالنسخة الهندية، والتي ورغم أن الدراسات لم تشر حتى الان الى خطورتها المميتة أو فيما يتعلق بالوفيات، إلا أنه بات من المؤكد انتشارها السريع بنسبة تصل الى أكثر من ال 70% مقارنة بالنسخة الاصلية من الفيروس، وفي نفس الوقت هناك تضارب فيما يتعلق بنجاعة اللقاحات ضدها، رغم ان الاتجاه العام يتفق بأن هناك تناقص في فعالية اللقاحات ضدها بغض النظر عن نوعية أو الية عمل اللقاح.

وهذا ربما يفسر الهلع أو القلق في دول العالم من هذه النسخة المتحورة، رغم الشوط الكبير الذي قطعته دول كثيرة في اعطاء اللقاحات، ولحد ما عندنا، وهذا يدل على أن هذا الفيروس يملك وسوف يملك القدرة على التحور ليصبح أقوى وربما مقاوما تماما لكافة اللقاحات في المستقبل، ولذا علينا أن نتوقع نسخ اخرى من متحورات الفيروس قريبا، وبالطبع بصورة أكثر خطورة وأوسع انتشارا وأصعب فيما يتعلق بفعالية اللقاحات.

والتاريخ القريب للفيروس يثبت ذلك، حيث كان هناك تصاعدا مضطردا في الاصابات بفيروس كورونا وفي سرعة تحوره خلال فترات ليست متباعدة، وهذا يدل على أن الغموض ما زال يكتنف هذا الفيروس، وأنه ورغم الدراسات والأبحاث والأموال التي تم ويتم إنفاقها من أجل التعرف أكثر على هذا الفيروس، إلا أن العلماء والمختصين لم ينجحوا بعد في معرفة آلية وسرعة انتشار هذا الفيروس، وطبيعة عمله أو تأثيره على الاجسام المختلفة لبني البشر ، وكيفية احداثه الطفرات أو التغيرات التي يقوم بها.

ورغم بارقة الأمل التي انتجتها اللقاحات في العالم، بات هناك تخوفا حقيقيا في العالم وعندنا، من مدى انتشار وخطورة الطفرات المتواصلة من الفيروس، حيث أصبحت هذه الطفرات وبغض النظر عن منشأ أو مكان اكتشافها هي السائدة في العديد من بقاع العالم، وما زال هناك تخوفا حقيقيا بأن ينجح الفيروس في التحور الى طفرة لا تنفع معها اللقاحات الحالية، وبالأخص أننا نسمع هذه الايام عن بعض الطفرات التي تصيب مجددا من أصيبوا بالفيروس أو ممن تم تطعيمهم، أي أن الأجسام المضادة التي تم إفرازها لا تقاوم الفيروس، وهذا من المؤشرات الخطيرة والمقلقة على ما يمكن أن يخبئه المستقبل.

ورغم ذلك ما زال هناك البعض يحجم أو يمتنع عن القيام بفحوصات كورونا، أو لا يلتزم بالعزل والابتعاد في حالة الإصابة، وهذا يتطلب القيام بحملات توعوية وإجراءات عملية توفر الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمصابين أو المتوقع إصابتهم، لان هذا الفيروس الذي أدى الى اغلاق دول كبرى في العالم، والى شل النظام الصحي في دول اخرى، لقادر على أحداث أسوأ الأضرار في مجتمع مثل مجتمعنا، يملك القليل من الإمكانيات التي تملكها تلك الدول.

وبدون مبالغة أو جدال، بعد مرور اكثر من عامين على أول إصابات كورونا في بلادنا، يبدو الوضع الآن أكثر قتامة، والأمور أكثر غموضا، ونعيش حالة من التخبط بين توقعات الموجة الرابعة أو غيرها من الإجراءات وبين تصريحات أو توقعات الحصول على اللقاحات، ورغم الجهود الكبيرة المقدرة التي تبذلها الطواقم الصحية المختلفة، من فحوصات و عناية وعلاج، إلا أن الانتشار المجتمعي للفيروس من المتوقع أن يكون قريبا، ورغم المناشدات باتباع الإجراءات الوقائية كأحد المعايير الأساسية للحد من انتشار الفيروس، ما زالت الافراح والتجمعات وبيوت العزاء يتم فتحها، وبدون أخذ أي اعتبار لموجة رابعة أو خامسة للفيروس.