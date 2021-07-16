وفاة الفتاة عائشة مصاروة من الطيبة غرقا

وطن أعلنت الطواقم الطبية، صباح اليوم الجمعة، عن وفاة عائشة عبد الحليم مصاروة (22 عاما) من الطيبة إثر تعرضها لحادث غرق، الليلة الماضية، وقع في أحد شواطئ البحر قبالة "نتانيا" المقامة على أراضي بلدة أم خالد الفلسطينية المدمرة.

وفي التفاصيل، توفيت الطالبة الجامعية، عائشة مصاروة، في مستشفى "لنيادو" بنتانيا، إثر غرقها في مياه البحر، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف ومحاولات الأطباء لإنقاذ حياتها، لكن دون جدوى، إذ اضطر الأطباء إلى إعلان وفاتها. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حادث الغرق.

وسادت حالة من الحزن في الطيبة، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أسرة ضحية الغرق لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها المفجع.

(عرب 48)