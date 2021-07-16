المبعوث الأمريكي يحذر.. السلطة الفلسطينية بوضع خطير وغير مستقر

وطن: حذر المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية و"الإسرائيلية"، هادي عمرو، خلال لقائه مع مسؤولين من الاحتلال من أن السلطة الفلسطينية موجودة في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير، وطلب أن ينفذ الاحتلال خطوات من أجل تعزيز الحكومة الفلسطينية، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن ثلاثة مسؤولين "إسرائيليين" شاركوا في المحادثات مع عمرو.

وبدأ عمرو زيارته، يوم الأحد الماضي، بلقاءات مع مسؤولين فلسطينيين، وبعد ذلك انتقل إلى لقاءات مع مسؤولين من دولة الاحتلال.

وذكر مسؤولون "اسرائيليون" شاركوا في المحادثات أن عمرو شدد على أنه "عاد قلق جدا" من محادثاته في رام الله. ونقلوا عنه قوله إنه "لم أر أبدا السلطة الفلسطينية في وضع سيء لهذه الدرجة".



وأكد المبعوث الأميركي في محادثاته مع " الإسرائيليين" على أن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والأزمة السياسية الداخلية وغياب شرعية للسلطة بنظر الجمهور الفلسطيني أدى إلى نشوء وضع خطير وغير مستقر.

ووصف عمرو الوضع في السلطة الفلسطينية بأنه "أشبه بغابة جافة تنتظر أحدا ما كي يشعل النار فيها". وقال للمسؤولين "الإسرائيليين" إنه "إذا لم يتوفر بحوزة السلطة المال كي تدفع الرواتب، فإن هذا يمكن أن يقود إلى تدهور آخر، وإلى انهيار في نهاية الأمر".

واستعرض عمرو سلسلة خطوات اقتصادية بإمكان الاحتلال تنفيذها من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية بشكل سريع نسبيا.



وأضاف "واللا" أن خلال محادثاته في رام الله و"إسرائيل"، سلم عمرو رسالة ذات مضمون واحد إلى كلا الجانبين. وقال إنه لا يعتزم ممارسة ضغوط على الجانبين أو التوسل كي ينفذا خطوات من أجل تحسين الوضع، لكنه شدد على أن تدهور الوضع سيمس بالفلسطينيين و"الإسرائيليين" في نهاية الأمر.

وقال عمر للمسؤولين في الجانبين إن "عليكم حل الوضع بأنفسكم وإذا أردتم مساعدتنا فسيسرنا أن نساعدكم".

(عرب 48)