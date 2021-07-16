طائرات مسيّرة" إسرائيلية" للحماية في دبي

وطن: كشف موقع "إسرائيل ديفينس" العبري عن اختيار شرطة دبي شركةَ طائرات مسيّرة إسرائيلية لحماية المدينة من خلال إطلاق مشروع Drone in a Box.

اختارت شرطة دبي شركة المُحلّقات الأتوماتيكية Aerobotics الإسرائيلية، بهدف حماية المدينة، والاستجابة لدعوات الطوارئ، وتقليص مدّة استجابة رد الشرطة، بحسب موقع "إسرائيل ديفينس".

جاء اختیار هذه الشركة فوراً بعد توقيع اتفاقيات "أبراهام" التطبيعية بين الإمارات والاحتلال، والموقّعة في أيلول/ سبتمبر 2020، كحالة اختبار للدمج المُنظّم للمُحلّقات في النشاطات الأمنية.



وبحسب الموقع، فإنّه سيتم عرض حالة الاختبار للعالم بأسره، اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، معتبراً أن هذه الطريقة ستُغيّر نظرية عمل الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء العالم، و"لا مزيد من إرسال الدوريات غير الضرورية لقوّات الأمن، بل إطلاق أسطول مُحلّقات أتوماتيكية سريعة وفعّالة إلى أي مكان بسرعة وبتكلفة منخفضة".

يُشار إلى أنّ منظومة المُحلّقات التابعة لشركة Aerobotics، يتم تطويرها وإنتاجها في دولة الاحتلال، وسبق أن راكمت تجارب عملية مُهمّة في أستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية.

وفي السياق، قالت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، إن "طائرات مُسيّرة إسرائيلية ستتولى حماية المشاركين في معرض "إكسبو 2020" المقرر عقده في مدينة دبي".