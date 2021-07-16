الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والحرارة أعلى من معدلها بـ6 درجات

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الجمعة تأثير الكتله الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و يكون الجو هذه الليلة حارا نسبياً قي معظم المناطق حاراً في الاغوار ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .