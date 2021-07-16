"تويتر" يحصل على ميزة قد تهم الكثير من المستخدمين

وطن: أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن حصول التطبيق على ميزة جديدة من المفترض أن تسرّ الكثير من المستخدمين.

وتبعا للقائمين على التطبيق فإن الميزة الجديدة ستمكّن مستخدمي التطبيق من تحديد من يمكنهم الرد أو ترك تعليقات على تغريداتهم المنشورة سابقا.

وجاء في تدوينة نشرتها "تويتر" عبر منصاتها الإلكترونية "في بعض الأحيان قد لا يدرك المستخدمون عواقب منشوراتهم أو ردود الأفعال التي ستحدثها، ويمكن للمنشورات أن تثير ردود فعل متنوعة عند المتلقي، لذا فإنه من المهم أن يكون المستخدم قادرا على التحكم بمن يمكنه الرد والتعليق على التغريدات حتى بعد نشرها.. الميزة الجديدة ستكون مفيدة للاشخاص الذين يحظون باهتمام واسع على التطبيق".

ستكون ميزة "تعديل إمكانية الرد على التغريدة" متوفرة في نسخ "تويتر" المخصصة لأجهزة iOS وAndroid والنسخ العاملة على الحواسب، وللاستفادة منها يجب الدخول إلى القائمة المرمّزة بثلاث نقاط في التغريدة، ومن هناك اختيار "إمكانية التعليق للجميع" أو "إمكانية التعليق للأشخاص الذين يتابعهم المستخدم فقط" أو "إمكانية التعليق للأشخاص المذكورين في التغريدة".

ويرى خبراء التقنية أن الميزة الجديدة ستمنح المستخدمين شعورا أكبر في الحرية بنشر تغريداتهم، وإمكانية تفادي التعليقات التي قد تزعجهم.

المصدر: 3dnews