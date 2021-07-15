اعتصام في سلواد للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد حماد

وطن: شارك العشرات من المواطنين اليوم الخميس، في اعتصام ‏أمام منزل عائلة الشهيد محمد روحي حماد في بلدة سلواد شرق رام الله، للمطالبة باسترداد جثمانه المحتجز لدى سلطات الاحتلال منذ استشهاده في 14 من أيار / مايو الماضي.

واستشهد أبو حماد بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار تجاه مركبة كان يقودها قرب بلدة سلواد.

وأشارت عائلة أبو حماد إلى أن الاعتصام يمثل استمراراً للفعاليات التي تنظمها للمطالبة باستعادة جثمان نجلها محمد المحتجز منذ إعدامه.

وأكد فريد حماد، أن استعادة جثمان ابن شقيقه يمثل مطلباً إنسانياً وحقا لعائلته التي تعيش الالم كل يوم.

ودعت حماد للمشاركة في مسيرة تنظم بعد صلاة الجمعة، انطلاقاً من مسجد أبو عبيدة في سلواد باتجاه صرح الشهداء في البلدة.

وستكون هذه المسيرة هي الثالثة التي تنظم أسبوعياً، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد أبو حماد.

(وفا)