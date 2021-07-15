الاحتلال يفرج عن الأسير يزن لحلوح من جنين

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير يزن كمال لحلوح من مدينة جنين، من سجن جلبوع عبر حاجز عسكري الجلمة، بعد قضاء 8 سنوات ونصف.

وقال المحرر لحلوح لحظة الإفراج عنه، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان الأسرى، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنصل مما اتفقت عليه بتحسين ظروف الاعتقال، مؤكدًا أن الفرحة لن تكتمل إلا بتبييض السجون، "وأنه بدون وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام لن تتحقق حريتنا واستقلالنا وستبقى سلطات الاحتلال تمعن بسياستها العدوانية والتوسعية".

وتطرق لحلوح إلى معاناة الأسرى المرضى وسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، من خلال اقتصار العلاج المقدم لهم على "المسكنات"، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية .