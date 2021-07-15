Jeep تغزو أسواق العالم برباعية دفع مميزة

وطن: أعلن وكلاء شركة Jeep عن نية الشركة طرح سيارة Compass بنسختها الجديدة في أكبر عدد من بلدان العالم.

وتتميز السيارة الجديدة عن سيارات Compass السابقة بتصميم أكثر عصرية للواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، إذ يتداخل اللونان الأسود والفضي في هذه العناصر بصورة أنيقة ومميزة.

وحصلت هذه المركبة على هيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و39 سنتيمترا، عرضه 181 سم، وارتفاعه 164 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 263 سم.

ولم تطل التغييرات الشكل الخارجي لهذه السيارة فقط، بل حصلت Compass الجديدة على تصميم عصري ومميز للقمرة، وعلى واجهة قيادة أكثر تطورا مجهزة بشاشة لمسية كبيرة تبرز من منتصفها.

وجهزت المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتطرحها Jeep في الأسواق العالمية بعدة نسخ، منها نسخة مجهزة بمحركات بنزين بسعة 2.4 ليتر بعزم 150 حصانا، ونسخة بمحرك بنفس السعة يولد عزما يعادل 175 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.

المصدر: moto1