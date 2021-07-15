مؤسسة رحمة للعالمين والشعب السنغافوري يجمعون 3,18 مليون دولار لغزة

وطن: جمعت مؤسسة رحمة للعالمين نحو 3,18 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في أيار/مايو 2021، بحسب ما أعلنت أونروا اليوم.

وذكرت الوكالة في بيان لها أنه "بفضل سخاء شعب سنغافورة، فإن حملة جمع تبرعات مالية لدعم لاجئي فلسطين من خلال الأونروا في الفترة الواقعة ما بين 22 إلى 30 حزيران 2021 قد حققت الهدف بهذا الرقم القياسي".

وأوضحت أن مديرة العلاقات الخارجية بالإنابة والمتحدثة الرسمية باسم الأونروا تمارا الرفاعي استلمت من الرئيس التنفيذي للمجلس الديني الإسلامي في سنغافورة عيسى مسعود، والرئيس التنفيذي لمؤسسة رحمة للعالمين فيصل عثمان، وفؤاد الشيخ أبو بكر مطر رئيس مجلس إدارة مؤسسة رحمة للعالمين خلال حفل افتراضي.

وقال عثمان إن "هذه قضية مهمة (بالنسبة لنا) لأننا نعيش في خير وانسجام في مجتمع متعدد الأعراق والأديان في سنغافورة، إلا أن الوضع مختلف في فلسطين".

وأضاف "لذلك، فإن صندوق المساعدات الإنسانية لمؤسسة رحمة للعالمين هو أحد المنصات المتاحة للأشخاص في سنغافورة لإظهار اهتمامهم وتعاطفهم لمساعدة ودعم الفلسطينيين الذين يعانون".

وبحسب أونروا "سيعمل هذا التبرع على دعم برامج الأونروا للخدمات الصحية والإغاثية والاجتماعية للاجئي فلسطين في قطاع غزة المحاصر".

وكانت الحملة قد تم تنظيمها بدعم من المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة وصادق عليها الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم محمد مليكي عثمان، وتمكنت من جمع مليون دولار في الساعات التي تلت إطلاقها في 22 أيار.

بدوره، أعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن شكره لهذا التبرع.

وقال "لقد كان كرم شعب سنغافورة وتعاطفه مع لاجئي فلسطين خلال النزاع الأخير في غزة لافتا للنظر".

وذكر لازاريني أنه بفضل الاستجابة الساحقة لنداء الدعم، ستتمكن الأونروا من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا في غزة.