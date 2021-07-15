وزارة الثقافة تنعى الكاتب والمناضل محمد نفاع

وطن: نعت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان لها القاص والكاتب والمناضل ابن الجليل الفلسطيني الأعلى محمد نفاع، الذي وافته المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وقال الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطينية إن القاص والكاتب والمناضل محمد نفاع من الأدباء الذي ظلوا راسخين وباقين كزيتون الجليل على أرضهم، وكرسوا حياتهم وفعلهم الثقافي من أجل تحقيق الحرية والخلاص لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف أبو سيف أنه برحيل نفاع تخسر الحركة الثقافية بشكل عام والنضالية بشكل خاص في فلسطين المحتلة العام 48 علمًا من أعلامها، ورمزًا من رموزها الذين ناضلوا من أجل تحقيق أحلام شعبنا بالحرية والخلاص، حيث كان صوتًا عاليًا رافضًا للاحتلال وممارساته القمعية بحق شعبنا وأرضنا.

وتقدم أبو سيف من عائلة الفقيد الكبير ومن رفاق دربه بأحر التعازي والمواساة.

يذكر أن الراحل محمد نفاع ولد العام 1939م في قرية بيت جن، في الجليل الفلسطيني، وتعلم في مدارسها، وأكمل دراسته العليا في الأدب العربي والعبري، وكتب القصة، والقصة القصيرة، وترجمت أعماله إلى عدة لغات أجنبية.

من أهم أعماله: العودة إلى الأرض (قصص)، 1964. الأصيلة (قصص)، دار عربسك، 1975. ودية (قصص)، عن دار الأسوار/ عكا، 1976. ريح الشمال (قصص)، عن الأسوار، 1978. كوشان (قصص)، عكا، 1980. الذئاب (قصص)، ورواية مرج الغزلان (رواية) 1982. وادي اليمام (قصص)، خفاش على اللون الأبيض، أنفاس الجليل (قصص)، 1988، وآخر أعماله القصصية " غبار الثلج" عن دار راية في العام 2019