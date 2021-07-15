الأسير عزمي نفاع بحاجة لعملية جراحية منذ 5 سنوات والاحتلال يماطل بتقديم العلاج له

وطن: أعربت عائلة الأسير عزمي سهل نفاع من مدينة جنين، اليوم الخميس، عن قلقها الشديد من خطورة الوضع الصحي لنجلها القابع في سجن "جلبوع" منذ 5 سنوات، كونه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لفكّه العلوي، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في وجهه ويده على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وقال سهل نفاع والد عزمي، إن محكمة الاحتلال أصدرت حكما بالسجن مدة 20 عاما على ابنه، ومنذ اعتقاله في 24 تشرين الثاني 2015، وهو ينتظر إجراء عملية جراحية، في ظل مماطلة إدارة سجون الاحتلال بذلك.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت مؤخرا شقيقه فيصل على حاجز عسكري بالقرب من معسكر "جيت"، أثناء عودته من مدينة رام الله، وتم تمديد اعتقاله للمرة الثانية على التوالي بحجة التحقيق .

وفي السياق، مددت سلطات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية، الاعتقال الإداري للأسير محمود محمد نزال (27 عاما)، من بلدة قباطية جنوب جنين للمرة الثالثة على التوالي، لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 18-11-2021.