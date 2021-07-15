توقيع مذكرة تفاهم لتحديد نسبة تملك البنك الوطني في البنك الإسلامي الفلسطيني

وطن: برعاية وحضور الدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد، ومشاركة نائبه محمد مناصرة وأعضاء مجلس إدارة سلطة النقد، وقع اليوم في مقر سلطة النقد، كل من سمير زريق وطلال ناصر الدين والدكتور سالم أبو خيزران وصلاح الدغمة وشادي الخطيب مذكرة تفاهم تقضي بتنظيم ملكية البنك الوطني في البنك الإسلامي الفلسطيني بشكل مباشر وليس عبر شركة وسيطة.

وقال المحافظ د. ملحم إن من شأن هذه الاتفاقية أن تعزز الحوكمة في إدارات المصارف، وتسهم في تطوير الصيرفة الإسلامية في فلسطين، مشيراً إلى استراتيجية سلطة النقد بشأن التخارج بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية ومنح المصارف الإسلامية هويتها المستقلة، وتمكينها من المنافسة وتقديم خدمات ومنتجات متنوعة، خاصة في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص.

وأكد محافظ سلطة النقد أن القطاع المصرفي الفلسطيني، بفضل التزامه بالقوانين والتشريعات والأنظمة الإدارية الحديثة، ومواكبته لأفضل التطورات العالمية، حافظ على قوته ومتانته واستمرار أعماله بالرغم من الأزمات التي مر بها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، وأن سلطة النقد ماضية قدماً في تعزيز الاستقرار والشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية وخاصة خدمات الدفع الإلكتروني.

وعبر الحضور عن شكرهم لسلطة النقد على رعايتها للتوقيع على هذه التفاهمات وإلى الجهود الكبيرة التي تقودها سلطة النقد لتعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية.