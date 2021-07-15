حزب الشعب ينعى المناضل الشيوعي محمد نفاع

وطن: نعى حزب الشعب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الإسرائيلي محمد نفاع الذي رحل ظهر اليوم الخميس.

وقال الحزب في بيان له، وصل وطن: بمزيد من الحزن والأسى ينعى حزب الشعب الفلسطيني ممثلاَ بأمينه العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية ورفيقات ورفاق حزبنا وأنصاره، إلى جماهير الشعب الفلسطيني، وإلى قوى الحرية والعدالة في العالم، المناضل والأديب القائد الشيوعي مـحـمـد حـسـيـن نـفـاع (أبو هشام) الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الإسرائيلي رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" سابقاَ، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الخميس15/7/2021، بعد رحلة طويلة من العطاء والنضال الوطني والاجتماعي ضد سياسات الحرب والاحتلال الصهيوني، والتمييز القومي، ومن أجل التحرر الوطني وتقرير المصير والحرية والاستقلال لشعبه الفلسطيني، وضد الامبريالية والاستعمار والرجعية، ومن أجل العدالة الاجتماعية والمساواة.

وأضاف الحزب في بيانه، "تميز القائد المناضل محمد نفاع بصلابة موقفه السياسي التقدمي ذي البوصلة الوطنية، وبتمسكه بهويته الفكرية والطبقية القائمة على أساس النظرية الماركسية ومبادئ الاشتراكية العلمية".

وأوضح البيان "كان الأديب الراحل محمد نفاع، كاتبًا للمقالة السياسية الملتزمة بهموم الناس، وكان كاتبًا للقصة القصيرة وللرواية اللتين عبر فيهما عن حبه للأرض وللوطن، واستمدّ لغتهما الشعبية التراثية المميزة، من تراث شعبه ومن طبيعة أرض الوطن وهويته الفلسطينية الراسخة".

وقال: إن حزب الشعب الفلسطيني إذ ينعى المناضل الكبير محمد نفاع، يتقدم من عائلته ومحبيه، ومن رفاقه ورفيقاته في الحزب الشيوعي الاسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة.