غرفة تجارة رام الله والبيرة: اسمحوا للتجار بتعويض خسائرهم المادية في وقفات العيد

وطن: أهابت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة بأبناء شعبنا وفي ظل الظروف الحرجة التي نعيشها تجنب أي مظاهرات في أوساط المدينة قد تؤثر سلباً على الحركة التجارية في المحافظة خاصة مع أجواء العيد.

وأوضحت الغرفة التجارية أنه وفي ظل أجواء العيد سيتمكن التجار من التقاط أنفاسهم وتعويض الخسائر الجمة التي لحقت بهم مع الإغلاقات السابقة التي فرضتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الغرفة:" تعرضت المنشآت التجارية خلال العامين المنصرمين الى ضرر كبير وتدمير بسبب جائحة كورونا الأمر الذي أثر وما زال يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وعلى أوضاع تجارنا".

وطالب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني عطاري، كافة التجار الالتزام بإجراءات الوقاية من التباعد ولبس الكمامات للحفاظ على استقرار الحالة الوبائية في البلاد خاصة مع ظهور بعض الحالات بطفرة دلتا المتحورة.

كما شدد عطاري على ضرورة ترك المجال للتجار لتعويض الخسائر التي أثرت على أوضاعهم المالية بشكل خاص وعلى اقتصاد فلسطين بشكل عام، ومساعدتهم في استثمار أيام العيد الحالية لتسويق بضائعهم بدون إغلاقات للطرق أو الشوارع لأي أسباب كانت.

المصدر: (صدى نيوز)