مقتل شاب واصابة شقيقة بانفجار "جسم مشبوه" في ترمسعيا

وطن: لقي شاب يبلغ من العمر 25 عاما وأصيب شقيقه بجروح مختلفة، جراء انفجار جسم مشبوه بهما في بلدة ترمسعيا ظهر اليوم.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا وديع أبو عواد لوطن ان انفجارا قويا دوى في البلدة، ناجم عن انفجار جسم مشبوه، يبدو انه قنبلة حربية قديمة، ما ادى الى وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاما واصابة شقيقه بجروح مختلفة، حيث جرى تحويلهما الى مستشفى رام الله .

ولفت ان الانفجار وقع في احد المنازل القديمة في البلدة القديمة من البلدة.



ولفت الى ان الاجهزة الامنية بدأت بالتحقيق في الحادث.