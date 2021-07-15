الإسلامي الفلسطيني يسلم الجائزة النقدية الثالثة لحملة حسابات التوفير "فوق الـ 100 عالأكيد.. كل مرة رقم جديد"

وطن: سلم البنك الإسلامي الفلسطيني الجائزة النقدية الثالثة لحملة حسابات التوفير "فوق الـ 100.. عالأكيد.. كل مرة رقم جديد" وقيمتها 303,000 شيكل للفائز عيسى إسماعيل نصار من محافظة الخليل.

وعبر نصار عن فرحته بهذه المفاجأة موضحاً أنه لم يكن يتوقعها، وجاء ذلك خلال استقباله في مكتب البنك في مدينة الظاهرية بحضور المدير العام عماد السعدي ومساعده للفروع زايد شقير ومدير منطقة الجنوب نزار بالي وعدد من مدراء دوائر وفروع البنك، بمشاركة ممثلين عن فعاليات المدينة.

وأضاف نصار:" أشكر البنك الإسلامي الفلسطيني على هذه الجائزة، كما أشكر كافة العاملين فيه على مجهودهم الكبير في تقديم خدمات وبرامج مصرفية متميزة تشجعنا كعملاء على استمرار التعامل مع البنك، وأدعوا الجميع للادخار قدر الإمكان وتعزيز هذه الثقافة لدى أبنائهم وعائلاتهم لما لها من أهمية في بناء مستقبلهم".

من جانبه هنأ السعدي الفائز معرباً عن أمله بأن تساهم الجائزة في مساعدته في تحقيق ما يطمح إليه.

وأضاف:" حملة التوفير "فوق الـ 100 عالأكيد.. كل مرة رقم جديد" تأتي في إطار مساعي البنك لتعزيز ثقافة الادخار كونها تساعد العملاء في الحفاظ على أموالهم بطريقة آمنة وتحقق الربح بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وعبر السعدي عن شكره لجمهور العملاء على ثقتهم بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك مشيراً أن هذه الثقة تشكل حافزاً للمزيد من التطوير وتقديم خدمات أكثر تميزاً وتواكب متطلبات العصر الحديث، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية إسلامية متميزة".

وتتضمن الحملة خلال العام الحالي السحب على 6 جوائز نقدية متغيرة القيمة كل شهرين وكل منها أكثر من 100,000 شيكل (314,000، 202,000، 165,000، 181,000، 154,000، 303,000) ويمكن لكافة العملاء الحاليين والجدد أن يشاركوا فيها من خلال فتح حساب توفير بقيمة 100 دولار أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، علماً أن كل إيداع إضافي بقيمة 200 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى يمنح العميل فرصةً إضافية للربح.

ويمكِّن حساب التوفير العميل من الحصول على عائد يحسب على متوسط رصيده اليومي، كما يمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة من البنك وحسب الشروط الخاصة بكل خدمة.

يشار أنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الحملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.islamicbank.ps ومنصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع مركز الاتصال الرقمي الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم للعملاء باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.