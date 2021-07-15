نقل أحد أهالي الشهداء المضربين عن الطعام بغزة إلى المستشفى

وطن: ذكرت اللجنة الوطنية لشهداء عام 2014 بغزة أن أحد أهالي الشهداء المضربين عن الطعام نُقل إلى المستشفى على إثر سوء حالته الصحية جراء اضرابه منذ 6 أيام .

وأضافت اللجنة أن المواطن الذي تم نقله هو والد الشهيدة(سارة محمد بستان) المضرب عن الطعام " محمد ربحي بستان".

وكان أهالي شهداء العدوان على غزة عام 2014 قد أعلنوا نيتهم الاضراب عن الطعام إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتمثلة بصرف مخصصات لهم أسوة ببقية ذوي الشهداء.

يذكر أن المتحدث باسم عائلات الشهداء علاء البراوي قد ناشد عبر وطن القيادة بالاستجابة لمطالب ذوي شهداء 2014 الذي لم يُصرف لهم أي مخصصات منذ ذلك العام، ولم يتم معاملتهم على أساس أنهم قدموا أبنائهم وذويهم شهداء للمزيد اضغط هنا