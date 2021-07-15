هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوطن : مخطط لبناء 510 وحدات استيطانية على أراضي بيت لحم

وطن: أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية،أن ما يسمى "مجلس التكتل الاستيطاني في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، أعد مخططاً لبناء 510 وحدات استيطانية على أراضي بيت لحم.

وذكر بريجية في حديث خاص لـ وطن، أن مجلس التكتل الاستيطاني سيرفع خطة البناء إلى حكومة الاحتلال من أجل المصادقة عليه، وأوضح أن خطة بناء لـ 510 وحدات استيطانية، 400 منها في مستوطنة "مجدال عوز" المقامة على اراضي بلدة بيت فجار جنوبا لتأسيس حي جديد "النبي شاحر"، و110 وحدات في مستوطنة "أبي هناحل" الجاثمة على اراضي بلدة كيسان شرقا.