أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ

وطن: يواصل أربعة أسرى الإضراب عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، وهم:

الأسير الزغير (34 عامًا) من الخليل، يواصل إضرابه لليوم الرابع على التوالي، الأسير الزغير هو ناشط حقوقيّ ضد الاستيطان، قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من ثلاث سنوات، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

الأسير سالم زيدات (40 عامًا) من بلدة بني نعيم/ الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ أربعة أيام، وهو معتقل منذ 22 شباط/ فبراير 2020، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء والبنات أكبرهم يبلغ من العمر 17 عامًا، وأصغرهم أربع سنوات ونصف.

الأسير محمد منير اعمر (26 عامًا) من طولكرم، مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ.

الأسير مجاهد محمود حامد من بلدة سلواد / رام الله، مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، وهو معتقل منذ 22 سبتمبر / أيلول 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداري مدتهما 6 شهور، الأسير حامد أسير سابق أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال وبعد عام وثلاثة شهور من الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج، حينما اُعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهر.