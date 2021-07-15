الاحتلال يعيد هدم خربة حمصة بالأغوار الشمالية

وطن: أعادت قوات الاحتلال صباح اليوم هدم مساكن المواطنين في خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية في الموقع الجديد الذي اتخذه المواطنون مكاناً يأويهم.

وذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال داهمت الخربة وأعادت هدم مساكن وخيام المواطنين للمرة الثانية خلال أيام قليلة، وقد هدمت خيمة المواطن وليد ابو الكباش

يُذكر أن قوة من جيش الاحتلال نفذت الأسبوع الماضي عمليات هدم بحق مساكن المواطنين في خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، ما تسبب بتشريد 60 مواطنا، بينهم 35 طفلا.