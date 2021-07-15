الاحتلال يصدر 715 قراراً إدارياً في النصف الأول لـ2021

وطن: صعدت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهرين الأخيرين حيث رصد "مركز فلسطين لدراسات الأسرى"، إصدار محاكم الاحتلال (715) قراراً إدارياً خلال النصف الأول من العام 2021 .

وهي أوامر حسب المركز مرتفعة بنسبة 30% عن القرارات التي صدرت في نفس الوقت من العام الماضي والذي شهد (557) قرار إداري.

وقال المركز على موقعه بأن الاحتلال لجأ إلى تكثيف إصدار أوامر الاعتقال الإداري من خلال المحاكم الصورية أو المخابرات أو بتعليمات مباشرة من وزير أمن الاحتلال، بشكل واسع وملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين وردعهم عن التضامن من أهالي القدس المهددين بالتهجير، وكذلك احتجاجاً على العدوان على قطاع غزة أواخر شهر رمضان.

مدير المركز الباحث، رياض الأشقر، أشار إلى أن الأوامر الإدارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والأطفال، وجميعها تركزت بشكل خاص على القيادات الوطنية والاسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين، حيث يدعى الاحتلال أنهم يحرضون على تأجيج الشارع الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية واجرامه، وهذا اعتقال تعسفي لا يحتاج إلى تحقيقات و لوائح اتهام.

كذلك استهدفت قرارات الاعتقال الإداري خلال شهر أبريل الماضي تحديداً ما يزيد عن 20 من القيادات والكوادر الوطنية الذين تقدموا للترشح لانتخابات المجلس التشريعي، والتي كان مقرراً إجراؤها في شهر مايو الماضي وتم الغاؤها، وخاصة من منتسبي كتلة القدس موعدنا.

وأوضح الأشقر" بأن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (715) قرار، من بينها (423) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (292) قراراً إدارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وحسب المركز وصل عدد الإداريين في الآونة الأخيرة لتصل إلى ما يزيد عن (520) أسيراً ، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم (8) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين و3 قاصرين.

وتوسع الاعتقال الإداري خلال العام الجاري، لتطول لأول مرّة من سكان الداخل الفلسطيني حيث وقع وزير أمن الاحتلال على أوامر اعتقال إداري لمدة 4 شهور بحق ثلاثة شبان من أراضي 48 وهم "ظافر فتحي جبارين" من مدينة أم الفحم ، و"عيد عبد اللطيف حسونة " من مدينة اللد ، و"براء أبو شقرة " من الناصرة.

كذلك صعدت من تحويل أسرى مقدسيين إلى الاعتقال الإداري حيث وصلت قرارات الإداري بحق المقدسيين خلال النصف الأول من العام ما يزيد عن 41 قرار تتراوح ما بين 3-6 أشهر بقرار مباشر من وزير جيش الاحتلال، ويعتبر هذا الرقم كبير مقارنة بفترات سابقة.