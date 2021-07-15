ربع اليهود الأمريكيين يعتقدون أن "إسرائيل" دولة فصل عنصري

وطن - ترجمة خاصة: يعتقد ربع اليهود الأمريكيين أن "إسرائيل" هي دولة فصل عنصري وفقاً لاستطلاع جديد أظهر عدداً من النتائج المذهلة حول مدى خسارة دولة الاحتلال في معركة السيطرة على القلوب والعقول بين الجالية اليهودية في الخارج.

وأُجري استطلاع رأي الناخبين اليهود الأمريكيين الذي نُشر أمس بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوماً على غزة في مايو / أيار ، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 250 شخصاً من بينهم نساء وأطفال.

وأظهر الاستطلاع أن 25% يوافقون على القول بأن "إسرائيل دولة فصل عنصري" و 22% يوافقون على أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

ويعتقد 20٪ من اليهود تحت سن الأربعين أن "إسرائيل ليس لها الحق في الوجود" وهي وجهة نظر أقل بكثير بين الجيل الأكبر سناً.

وتم إجراء الاستطلاع من قبل معهد الناخبين اليهودي وهي مجموعة يقودها ديمقراطيون يهود بارزون وأجريت من قبل مجموعة بحثية GBAO Strategies من 28 يونيو إلى 1 يوليو عبر الإنترنت.

وفي أبريل انضمت منظمة حقوق الإنسان البارزة (هيومان رايتس ووتش) إلى مجموعة من الجماعات البارزة الأخرى لتعلن أن إسرائيل ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد.

وقبل تقرير هيومان رايتس ووتش وصفت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" إسرائيل بأنها دولة "فصل عنصري" "تعزز وتديم التفوق اليهودي بين البحر الأبيض المتوسط ​​ونهر الأردن".

ورفضت"بتسيلم" المفهوم الخاطئ الشائع بأن "اسرائيل" دولة ديمقراطية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو "الخط الأخضر".

وفي مقال الشهر الماضي شجب اثنان من السفراء الإسرائيليين السابقين في جنوب إفريقيا إسرائيل ووصفوها كدولة فصل عنصري من خلال مقارنتها بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا الذي انتهى في عام 1994.

ونتائج استطلاع أمس هي علامة أخرى على ما وصفه المعلقون بأنه تفكك "فوضوي" لليهود الأمريكيين والإسرائيليين.

ويقال إن المنظمات الرئيسية المؤيدة لإسرائيل تكافح من أجل إثبات أن دولة الاحتلال مركزية للهوية اليهودية.

أما بالنسبة للدعم الأمريكي لاسرائيل فإن 71% قالو أنه من المهم تقديم مساعدة مالية لإسرائيل إلا أن 58 % قالت إنه سيكون من المناسب تقييد المساعدات لإسرائيل حتى لا تتمكن من إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على المستوطنات غير القانونية.

المصدر: ميديل ايست مونيتور