المناضلة خالدة جرار تبعث رسالة جديدة من سجنها تنعي ابنتها سهى

وطن: بعثت الأسيرة، والقيادية في الجبهة الشعبية، المناضلة خالدة جرار، رسالة ثانية، بعد وفاة ابنتها، سهى جرار، من داخل سجنها في الدامون.

وقالت خالدة جرار، في رسالتها التي حصلت وطن على نسخةً منها، "لقد جاءت سهى جاءت الى الحياة ووالدها معتقل، وها هي تغادرها ووالدتها معتقلة، وفي هذا تلخيص إنساني مكثف لحياة الفلسطيني الذي يحب الحياة والأمل والحرية ويكره العبودية والاستعمار، فهذا الاحتلال يسلب منا كل شيء، حتى الأوكسجين الذي نتنفس، ويحرمنا كما حرمني من وداع عصفورتي الصغيرة سهى، فودعتها بوردة نمت في تراب الوطن، فارقدي بسلام يا عصفورة قلبي".

وتابعت في رسالتها "أما انت يا يافا عصفورتي الثانية، فاني احبك بكل ما في قلبي من نبض كما أحببت شقيقة روحك سهى، فكوني قوية كي استمد قوتي منك. وأقول لغسان، كن قوياً وانتبه لنفسك وليافا، ولا تقلق علي".

وختمت جرار رسالتها "وأقول لكم جميعاً، أعطوا سهى ما تستحق، تحدثوا عنها وعن سماتها وعن روعتها، وازرعوا شجرة زيتون بجانب قبرها كي تظللها دائما.. أحبكم".