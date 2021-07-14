العمادي يعود الى قطاع غزة بعد ساعات من مغادرته

وطن: عاد السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة مساء اليوم بعد ساعات من مغادرته القطاع.

وقالت مصادر محلية ان عودة العمادي الى غزة هدفها استمرار المحادثات مع قيادة حماس في محاولة للتوصل الى الية جديدة لادخال المنحة القطرية لقطاع غزة.

وغادر العمادي قطاع غزة عصر اليوم من اجل لقاء مسؤولين في دولة الاحتلال لبحث ذات الملف.

وقال الاعلام العبري ان العمادي يمر حاليا بمرحلة "تنس الطاولة" بين غزة ودولة الاحتلال في إطار المفاوضات بشأن تعديل آلية إدخال الأموال القطرية إلى القطاع، حيث يلتقي مع كبار مسؤولي حركة حماس ثم يغادر إلى إسرائيل، ويعود الى قطاع غزة