الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الأغوار الشمالية

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على جرار زراعي لأحد المواطنين من سكان "أم الجمال" بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال استولى على جرار زراعي للمواطن محمود ارحيل كعابنة من سكان "أم الجمال".

وفي السياق ذاته، داهم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال خيام المواطنين في منطقة "أم الجمال" بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال داهموا خيام المواطنين في "أم الجمال"، وهددوهم بالاستيلاء على الجرارات الخاصة بهم، وصهاريج المياه، ومعالف الماشية؛ بحجة أنها مناطق عسكرية.

(وفا)