باريس سان جرمان يعلن تعاقده مع افضل لاعب في كأس أوروبا

وطن: أعلن باريس سان جرمان، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده رسميا مع حارس المرمى ميلان الإيطالي وأفضل لاعب في كأس أوروبا الأخيرة المتوج بلقبها مع منتخب بلاده جانلويجي دوناروما في صفقة انتقال حر حتى 2026.

وبات دوناروما الذي انتهى عقده هذا الصيف مع فريقه ميلان، ثالث صفقة انتقال حر يبرمها نادي العاصمة بعد لاعب وسط ليفربول الإنكليزي الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم وقطب دفاع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس.

كما أصبح دوناروما رابع صفقة يبرمها النادي الباريسي بعد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي مقابل نحو 60 مليون يورو بحسب وسائل الإعلام.

وقال دوناروما في بيان لنادي باريس سان جرمان "أنا سعيد جدا لكوني أصبحت جزءا من هذا النادي الرائع الذي هو باريس سان جرمان. أشعر بأنني مستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد، والاستمرار في التطور هنا. مع باريس، أريد أن أفوز بأكبر قدر ممكن وأمنح الفرحة للجماهير".

وقال رئيس باريس سان جرمان القطري ناصر الخليفي "أعلم أن جانلويجي سيحظى باستقبال حار من الجميع في النادي بما في ذلك زملاؤه والجهاز الفني وجميع المشجعين الباريسيين".

واستهل باريس سان جرمان، بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مبارياته الإعدادية للموسم الجديد بفوز كبير على لومان 4-صفر الأربعاء، وسيخوض المباراة الثانية السبت ضد نادي شامبلي من الدرجة الوطنية الأولى.

ومن المقرر أن يلعب باريس سان جرمان، بطل كأس فرنسا الموسم الماضي، مباراتين وديتين أخريين قبل خوض كأس الأبطال ضد ليل بطل الدوري في الأول من أغسطس المقبل في تل أبيب.

المصدر: (فرانس برس)