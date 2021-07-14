مقتل الشاب بكر ناطور في جريمة إطلاق نار في قلنسوة

وطن: قتل شخص (43 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة قلنسوة في منطقة المثلث في الداخل المحتل، في استمرار لموجة العنف المتصاعدة في المجتمع العربي.

وعُلم أن الضحية هو عضو البلدية السابق بكر ناطور، علما بأن ثلاثة من أشقائه كانوا قد أصيبوا في جرائم إطلاق نار متفرقة ارتكبت خلال الأشهر الأخيرة.

هذا، وعُثر لاحقا في قلنسوة على سيارة محروقة، وتشير الشبهات الى أنّها استخدمت على ما يبدو في جريمة إطلاق النار. من جانبها، أعلنت شرطة الاحتلال وصولها إلى المكان ومباشرتها بالتحقيقات وأعمال البحث عن مشتبهين.

ويرتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام في الداخل المحتل إلى 52 قتيلا في أعقاب الجريمة الأخيرة، مساء اليوم، في قلنسوة.

المصدر: (عرب48)