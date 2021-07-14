قرار بالإفراج عن كناعنة مع وقف التنفيذ

وطن: قرّرت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، الإفراج عن القيادي في حركة "أبناء البلد"، محمد أسعد كناعنة، بشروط مقيّدة مع وقف تنفيذ القرار حتى يوم الجمعة المقبل.

وأمهلت المحكمة نيابة الاحتلال حتّى الساعة السابعة لتقديم اعتراضها بشأن القرار.

واعتقل كناعنة وهو عضو في لجنة المتابعة العليا للشؤون العربية، في 14 حزيران/ يونيو الماضي، إثر خطاب ألقاه في وقفة احتجاجية نظمت في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكان كناعنة قد توجه في خطابه إلى أفراد الشرطة ووحدة "حرس الحدود" العرب الذين تواجدوا في مكان الاحتجاج، وناشدهم بإنهاء الخدمة في صفوف جيش الاحتلال.

وفي الأول من تموز/ يوليو الجاري، تم تقديم لائحة اتهام ضد كناعنة على خلفية خطابه، وضمت لائحة الاتهام نحو 20 منشورا على حسابات مختلفة في موقع "فيسبوك، معظمها كُتبت عام 2018، في إطار "التهاني والتبريكات لأسرى نالوا الإفراج أو منشورات تدعم النضالات ضد الاعتقالات السياسية غير القانونية وأخرى ضد الاعتقالات السياسية"، بحسب "عدالة".

وفي السادس من تموز/ يوليو الجاري، عقدت جلسة أخرى في المحكمة، أوضحت خلالها هيئة الدفاع كناعنة، المتمثلة في المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر عن مركز "عدالة" والمحامي بلال نعامنة من مؤسسة "الضمير"، أن "جميع المنشورات التي قدمتها النيابة مشنورات شرعية ولا تحتوي على أي مخالفات جنائية وحتى لو اقتنعت المحكمة بوجود أدلة على المخالفات التي تدعيها النيابة، هذه المخالفات لا تبرر إبقاء محمد كناعنة قيد الاعتقال".

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