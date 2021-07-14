أمريكا تُجلي موظفين أفغان تعاونوا مع قواتها خشية تعرضهم لانتقام طالبان

وطن: قال مسؤول أمريكي بارز اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بإعداد رحلات جوية لإجلاء مترجمين وموظفين أفغان آخرين كانوا تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان، نهاية الشهر الجاري، خشية تعرضهم لهجمات من قبل جماعة طالبان المسلحة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء، ستخصص رحلات الإجلاء إلى دول مجاورة للمواطنين الأفغان الراغبين في ذلك، والمؤهلين له، برفقة عائلاتهم، وهم بالفعل في طور التسجيل في برنامج “تأشيرة المهاجر الخاص”، والذي يسمح للذين عملوا مع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، بطلب الحصول على وضع لاجئ.

وكانت بلومبيرغ ذكرت في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية طلبت من ثلاث دول في آسيا الوسطى (كازاخستان وطاجيكستان وأوزباكستان)، استضافة المواطنين الأفغان بشكل مؤقت في الوقت الذي تستهدف فيه القوات الأمريكية استكمال انسحابها من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس، بعد حوالي عقدين من وصولها إلى البلاد من أجل الإطاحة بحكم طالبان.