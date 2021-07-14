شاب يحاول إحراق نفسه في رام الله والشرطة تمنعه

وطن: منعت الشرطة اليوم الأربعاء، مواطن حاول حرق نفسه من سكان مدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول قيام مواطن بمحاولة حرق نفسه بعد قيامه بسكب مادة البنزين على ملابسه في رام الله.

وأضاف ارزيقات، أنه وعلى الفور توجهت أقرب قوة من الشرطة إلى مكان تواجد المواطن ومنعته من إحراق نفسه وإنقاذ حياته والسيطرة عليه.

وأشار ارزيقات إلى أنه تم إحضار الشاب إلى مديرية الشرطة، وسماع أقواله، ومعرفة سبب قيامه بهذا الفعل، وتبين بأنه بسبب بعض الإشكاليات الخاصة، وقد عملت الشرطة على إنهائها وتقديم الدعم النفسي له وإعادته لمنزله.