الإغاثة الزراعية تنفذ حملة لمكافحة آفات وأمراض العنب في غزة

وطن: نفذت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) حملة لمكافحة آفات وامراض العنب في منطقتي رفح جنوب قطاع غزة وحي الشيخ عجلين بغزة .

وتأتي هذه الحملة ضمن انشطة مشروع" تحسين وصول صغار المنتجين الفلسطينيين وتقويتهم ضمن سلسلة القيمة لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية والمجترات الصغيرة تكامل/AMENCA 3" والممول من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT)والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة اوكسفام.

واستهدفت الحملة مساحة (400) دونم من الأراضي المزروعة بالعنب، استفاد منها أكثر من 100 مزارع.

وتهدف هذه الحملة الى تحسين جودة المنتجات الزراعية، والتأكد من ضمان تطبيق المزارعين للممارسات الزراعية السليمة.

واستخدمت الإغاثة الزراعية في حملتها لمكافحة أمراض العنب بالمبيدات فطرية مثل مبيد (السيجنوم) وهو مبيد يستخدم للأمراض الفطرية وتحديداً مرض البياض الدقيقي.

يذكر ان قطاع غزة اشتهر في السنوات الأخيرة بزراعة أصناف عديدة من العنب، وان الإغاثة الزراعية تولي اهتماماً كبيرا بهذا القطاع من خلال تنفيذها العديد من المشاريع التنموية الهادفة لدعم هذا القطاع .