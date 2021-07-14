الاحتلال يفرج عن ثلاثة أسرى يوم غدٍ الخميس

وطن: أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنه من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ثلاثة أسرى، يوم غدٍ الخميس.

وأوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال ستفرج عن الأسير نور الدين أبو رجيلة، من بلدة عطارة قضاء رام الله، بعد انتهاء محكوميته البالغة (15) عاماً.

كما وستفرج عن الأسير يزن كمال شاكر لحلوح (28 عاماً)، من جنين، بعد انتهاء محكوميته بالسّجن لثماني سنوات، من سجن "جلبوع".

فيما ستفرج عن الأسير عماد سواركة (37 عاماً)، من أريحا، وكان قد خاض إضراباً مفتوحاً عن الطّعام استمرّ لـ(56) يوماً وأنهاه في أيّار/ مايو الماضي بعد اتّفاق بإنهاء اعتقاله الإداري في تموز.