سفير نيكاراغوا يزور شبكة وطن الإعلامية ويؤكد على عمق العلاقات الفلسطينية النيكاراغوية

وطن: زار سفير جمهورية نيكاراغوا يوبرتو موراليس ويعقوب سلوم من الجالية الفلسطينية في نيكاراغوا، شبكة وطن الإعلامية، اليوم الأربعاء، وكان في استقبالهما عضو مجلس إدارة شبكة وطن الإعلامية معمر عرابي، والمدير التنفيذي للشبكة خالد الفقيه، ومديرة البرامج لينا كوز.

واطلع السفير على آلية العمل في شبكة وطن الإعلامية، وتجول في أقسامها، مبديا إعجابه بـ"وطن" وسياستها التحريرية ودورها الإعلامي.

وأكد السفير على متانة العلاقات التاريخية بين الشعب الفلسطيني والشعب النيكاراغوي.

ووقوف الشعب النيكاراغوي مع الفلسطينيين وقضيتهم العادلة كونهم عاشوا حقبة دكتاتورية سوموزا في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، قبل انتصار الثورة الساندينية عام 1979.

وأشار السفير إلى أن فلسطين كانت من أوائل دول العالم التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية نيكاراغوا، حيث زار الرئيس الراحل ياسر عرفات نيكاراغوا عام 1980 للمشاركة باحتفال الذكرى الأولى لانتصار الثورة هناك، وأعلن افتتاح السفارة الفلسطينية فيها.

وبيّن أنه خلال الشهر الجاري ستحتفل سفارة نيكاراغوا بذكرى انتصار الثورة النيكاراغوية، على أراضي بلدة بيتا جنوب نابلس التي انتصرت على الاستيطان، وذلك تعبيرا عن تضامن الشعب النيكاراغوي مع الشعب الفلسطيني.

من جانبه، رحب عضو مجلس إدارة شبكة وطن الإعلامية معمر عرابي بالسفير، وأكد على عمق العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والنيكاراغوي.

واستعرض عرابي آلية العمل في الشبكة، موضحا دور "وطن" الإعلامي في الانحياز لقضايا الناس وفضح ممارسات الاحتلال.

واتفق الطرفان على تعزيز العلاقات الثنائية بين شبكة وطن الإعلامية ووسائل الإعلام النيكاراغوية برعاية السفارة النيكاراغوية في فلسطين.