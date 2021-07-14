دويكات: حملة الاعتقالات في بيتا ستزكي نار المقاومة الشعبية حتى رحيل الاحتلال

وطن: أدان محمد دويكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأحد قادة المقاومة الشعبية في محافظة نابلس، لبلدة بيتا، واعتقال 14 من شبانها، ونقلهم الى مكان مجهول. وحمَل دويكات سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة الشبان المعتقلين، داعياً الى إطلاق سراحهم فوراً، واحترام حقوقهم كاملة تنص عليها القوانين والمواثيق والاعراف الدولية.

وأدان دويكات في السياق نفسه محاولات سلطة الاحتلال لتحويل بلدة بيتا الى سجن جماعي من خلال تطويقها بالحواجز، وفرض الإجراءات العميقة على سكانها، بما في ذلك التفتيش الدائم على الحواجز، وعرقلة تحركات المواطنين وشن حملات التفتيش الليلي في الأحياء والمنازل.

وقال دويكات أن سلطات الاحتلال تخطئ بشكل تام ان هي اعتقدت ان حملات الاعتقال، والترهيب الليلي، وفرض الحصار على البلدة من شأنها أن تضعف الروح النضالية لأبناء بلدة بيتا، أو ان تفوض الإرادة الوطنية لدى شبانها أو أن تقمع المقاومة الشعبية وتفرض على البلدة الاستسلام والسكون.

وأكد دويكات أن الاعتقالات من شأنها أن تشعل أكثر فأكثر روح الكفاح والتحدي لدى أبناء شعبنا، في بيتا، وفي محافظة نابلس، وفوق كل شبر من أرض فلسطين المحتلة.

وختم دويكات أن مقاومة شعبنا للاحتلال والاستيطان، لن تتوقف لا تحت ضغط الحصار ولا تحت الاعتقالات الفردية أو الجماعية بل هي مستمرة حتى الرحيل الكامل للاحتلال والاستيطان عن ارض دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67.