بدء استقبال المسافرين القادمين في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين

وطن: أعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود صباح اليوم الاربعاء، وبالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات ذات العلاقة وتحديداً وزارة النقل والمواصلات ووزارة الصحة عن بدء استقبال المسافرين القادمين الى ارض الوطن عبر معبر الكرامة وذلك في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التسهيلات التي تقدمها إدارة المعابر للمسافرين الى حين الانتهاء من اعمال البناء والتطوير داخل استراحة المسافرين التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود.

وسيخضع جميع المسافرين القادمين لفحص ( PCR ) من قبل الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في قاعة مدينة الحجاج مع مراعاة اتخاذ كافة اجراءات السلامة العامة.

وتعمل كافة الطواقم المدنية والأمنية العاملة في الإدارة العامة للمعابر والحدود منذ ساعات الصباح الباكر على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين القادمين الى ارض الوطن عبر معبر الكرامة.