سفراء الاتحاد الأوروبي يقاطعون حفل السفارة الأمريكية في القدس المحتلة

وطن: قاطع عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي الحفل السنوي الذي تقيمه السفارة الأمريكية في دولة الاحتلال احتفاء بذكرى يوم الاستقلال الأمريكي، الذي يصادف الرابع من يوليو/ تموز.

وقال موقع "واينت"العبري إن من أبرز السفراء الذين تمت دعوتهم واختاروا عدم المشاركة في احتفال السفارة الأمريكية في القدس، سفيري ألمانيا وفرنسا، مؤكدين أن أوروبا لا تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وأن مقر السفارة محل خلاف لأن جزءًا منه يتخطى الخط الأخضر.

ونقل الموقع عن مصدر قريب أن سفراء أوروبيين وسفراء دول أخرى اختاروا الحضور، منهم السفير الروماني، ونائب سفير بريطانيا (التي لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي)، وممثلون من كوسوفو واستراليا والنرويج وهندوراس وغواتيمالا وكندا.

وأضاف الموقع ان قرار السفراء بالتغيب عن حفل الاستقبال محرج بشكل خاص للولايات المتحدة، في ضوء حقيقة أن إدارة بايدن فتحت صفحة جديدة وإيجابية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات متوترة في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وكان الرئيس ترامب قد أمر بنقل السفارة من" تل أبيب "إلى القدس المحتلة في مايو/ ايار عام 2018 بعد الاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال في أواخر عام 2017، مخالفا بذلك القانون الدولي وكذلك قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة.