حالة الطقس: أجواء حارة ولا تغير على درجات الحرارة

وطن: توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و يكون الجو هذه الليلة لطيفا معتدلاً قي المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .