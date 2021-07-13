الاحتلال يعتقل شابين من القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، شابين بالقرب من باب الاسباط بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهما بوحشية.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة الشابين، واعتدت عليهما بالضرب ورشتهما بغاز الفلفل قبل اعتقالهما.

ومددت شرطة الاحتلال، مساء اليوم، توقيف الأسير المحرر مدحت العيساوي، لمثوله أمام محكمة الصلح غربي القدس المحتلة.

وأوضح رأفت العيساوي أن الشرطة رفضت الافراج عن شقيقه مدحت، لرفضه التوقيع على كفالته الشخصية بقيمة 10 آلاف شيكل، ضمن شروط الافراج، ومددت توقيفه ليوم غد الأربعاء.

ولفت إلى أن محكمة الصلح، قررت اليوم الافراج عن الأسير المحرر مدحت العيساوي، بشرط الابعاد عن قرية العيسوية مسافة 100 متر ليوم الأحد المقبل، ودفع كفالة مالية قيمتها 1500 شيكل، والتوقيع على كفالة بقيمة 10 آلاف شيكل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت العيساوي أمس لحظة الافراج عنه من سجن مجدو، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 8 سنوات.

في السياق، أفرجت مصلحة سجون الاحتلال، اليوم، عن الأسير المقدسي محمود داوود جاموس من بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 17 عامًا.