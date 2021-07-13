وفاة مواطن من قلقيلية متأثرا بإصابته في حادث سير

وطن: توفي مواطن (18 عاما) من بلدة كفر ثلث جنوب مدينة قلقيلية، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته في حادث سير وقع قبل أسبوع على مدخل بلدة عزون بالمحافظة.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن الحادث وقع بين دراجة نارية ومركبة، وقد تم نقل أحد المصابين وقتها إلى مستشفى عمر القاسم في البلدة، حيث أعلن الأطباء عن وفاته، فيما وصل ثلاثة مصابين إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وإصابتان بالمتوسطة في حينها.

وأضاف العقيد ارزيقات أن الأطباء أعلنوا مساء اليوم عن وفاة المواطن الذي أصيب إصابة خطرة، مشيرا إلى أن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته.