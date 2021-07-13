رسالة وداع من الأسيرة خالدة جرار لابنتها سهى

وطن: "حرموني من وداعك بقبلة، أودّعك بوردة.."، بقلب مكلوم ودّعت الاسيرة خالدة جرارة الام الثكلى ابنتها سهى، بعد أن منعها الاحتلال من تقبيلها ووداعها الوداع الاخير.

فقد رفض الاحتلال مقترح هيئة شؤون الأسرى والمحررين بنقل جثمان سهى لمعتقل "عوفر" لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها.

رسالة خالدة جرار من سجون الاحتلا.ل الى ابنتها سهى ..

موجوعة يا ماما بس لأنّي مشتاقة

موجوعة يا ماما بس لأنّي مشتاقة

من قوة هذا الوجع، عانقتُ سماء هذا الوطن من خلال نافذة زنزانتي في قلعة الدامون/ حيفا. أنا شامخة وصابرة، رغم القيد والسجّان. أنا الأم الموجوعة من الاشتياق. لا يحصل هذا كلّه إلّا في فلسطين. فقط أردتُ أن أودّع ابنتي بقبلةٍ على جبينها، وأقول لها أُحبّك بحجم حبّي لفلسطين. اعذريني يا ابنتي لأنّي لم أكُن في عرسك، لم أكُن بقربك في هذا الموقف الإنساني الصعب والمؤلم. ولكنّ قلبي وصل عنان السماء اشتياقاً، لامَس جسدك وطبَع قبلةً على جبينك من خلال نافذتي في قلعة الدامون.

سهى غاليتي..

حرموني من وداعك بقبلة، أودّعك بوردة. فراقك موجع، موجع.. ولكنّي قوية كقوة جبال وطني الحبيب.