الاتحاد الاوروبي: تشريد الفلسطينيين من الاغوار واجبارهم على هدم منازلهم في القدس أعمال غير قانونية ويجب ان تتوقف

وطن: استنكر الاتحاد الاوروبي تشريد دولة الاحتلال لـ 595 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، بينهم 320 طفلا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50٪ مقارنة بالعام الماضي.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان له انه في آخر عملية هدم في تجمع حمصة في الاغوار في 7 تموز/يوليو، تم تشريد 42 شخصًا بينهم 24 طفلاً وهم الان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

كما أُجبرت 3 عائلات فلسطينية في القدس الشرقية ، بما في ذلك سلوان،، في اليومين الماضيين على هدم منازلها بنفسها، معتبرا أن هذه الانتهاكات غير قانونية بموجب القانون الدولي ويجب أن تتوقف.