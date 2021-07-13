بسام القواسمة لوطن: لجنة الانتخابات غير محايدة ولا تلتزم بنصوص القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة وأصبحت أداة تنفيذية في يد الرئيس

رام الله - وطن: قررت محكمة النقض بصفتها الإدارية في جلستها التي عقدتها يوم أمس الإثنين، بخصوص الطعن المقدم من قائمة تجمع الكل الفلسطيني، تأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 2021/9/6، لإتاحة المجال أمام النيابة العامة ومحامي لجنة الانتخابات لتقديم مرافعتهم الخطية.

وتعقيبا على القرار قال مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" د.بسام القواسمة لوطن "ان محامي لجنة الانتخابات المركزية تقدم بلائحة جوابية الى هيئة محكمة النقض بصفتها الإدارية والمكونة من ثلاثة قضاة، حيث نصّب نفسه محاميا للدفاع عن المستدعى ضده الأول وهو الرئيس محمود عباس دون توكيل، وقام بإنكار ما ورد في لائحة الطعن، كما أن التنصيب هذا يتجلى في البند السادس من اللائحة الجوابية للجنة الانتخابات المركزية والذي أنكر فيه لائحة الطعن وادعى عدم وجود قرار إداري قابل للطعن فيه."

وتابع القواسمة "كما جاء في البند العاشر من اللائحة الجوابية: "لا علاقة للجنة بما ورد في بنود لائحة الطعن المقدمة من قائمة تجمع الكل الفلسطيني، وخاصة البنود (6،7،8،9)"، مضيفا القواسمة "هذا رد خطير ومؤشر على أن لجنة الانتخابات المركزية لا تلتزم بنصوص القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة وبالذات المواد (9،13،115)، كما وأنها قد أكدت أنه لا علاقة لها بنصوص القانون الأساسي وخاصة المواد (2،5،6،9،33،36)، والتي تبين أساسيات النظام السياسي الفلسطيني، وهذا يقود للتأكيد على أن لجنة الانتخابات المركزية لا تلتزم بالقانون بشأن الانتخابات العامة، وأصبحت أداة تنفيذية في يد الرئيس، علما أنها تُصرح وصرَّحت عبر وسائل الإعلام المختلفة بأنها حيادية ومستقلة، وجميع التصريحات الإعلامية تتناقض مع رد اللائحة الجوابية المقدمة لمحكمة النقض بصفتها الإدارية من قبل محامي لجنة الانتخابات المركزية."

ودعا المحامي الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، لجنة الانتخابات المركزية وخاصة مديرها التنفيذى هشام كحيل، للالتزام بالقانون الأساسي والقرار بقانون بشأن الانتخابات العامة، والالتزام بالحيادية والنزاهة والشفافية الواجبة حسب القانون. وأدناه تفاصيل لائحة الطعن المقدمة من رئيس تجمع الكل الفلسطيني واللائحة الجوابية المقدمة من محامي لجنة الانتخابات المركزية.