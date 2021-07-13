حماس تنفي وجود تقدم حقيقي في صفقة الأسرى

وطن: مع اقتراب بدء جولة محادثات جديدة بين الوسطاء المصريين، ومسؤولين إسرائيليين في القاهرة، حول صفقة تبادل الأسرى الجديدة، نفت حركة حماس، صحة الأنباء التي ترددت عن وجود تقدم في هذه الجهود، مع استمرار "مراوغة" الاحتلال.

وفي هذا السياق أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، أن ما تم الحديث عنه عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى، هو من قبل الإعلام الإسرائيلي، لافتا إلى أنه موجه للرأي العام الإسرائيلي الداخلي.

وقال قاسم خلال تصريحات اذاعية "الاحتلال يراوغ حتى اللحظة في إتمام صفقة التبادل ولا يوجد أي تقدم".

وأشار إلى أن ذلك يرجع لكون ما يتم طرحه من قبل الاحتلال "لا يلبي طموحات المقاومة الفلسطينية"، لافتا إلى أن المقاومة تُدير ملف صفقة تبادل الأسرى بـ "صبر كبير".

ولفت قاسم إلى أن الاحتلال يحاول "ترميم صورة جيشه عبر تشديد الحصار والتضييق على أبناء شعبنا من خلال منع الحركة وتعطيل الإعمار".

وجاء ذلك النفي، بعد تقارير تحدثت عن وجود "تطورات إيجابية" بشأن الصفقة، وأن المرحلة الأولى منها تقترب من التنفيذ، وتشمل تقديم حركة حماس معلومات عن مصير الجنود الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأسيرات في سجون الاحتلال.