المشروبات الوطنية تعمل على اعادة تاهيل شارع (دخلة الحواز) في كفرزيباد بطولكرم

وطن: رعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي بالتعاون مع مجلس قروي كفر زيباد بطولكرم على إعادة تاهيل وتعبيد شارع (دخلة الحواز) الذي يخدم المواطنين في القرية ويسهل حركتهم بإتجاه القرى المحيطة.

وقال مدير عام شركة المشروبات الوطنية عماد الهندي إن مساهمتنا في إعادة تاهيل وتعبيد شارع (دخلة الحواز) في كفر زيباد يأتي في سياق خدمة المواطنين في القرية والتخفيف من الأزمة المرورية فيها وتسهيل حركتهم كونه يرتبط بشوارع رئيسة وفرعية.

وأعرب الهندي عن سعادته إنجاز هذا المشروع الذي يجسد رؤية المشروبات الوطنية وإيمانها بأهمية دعم المجتمع المحلي وخدمتهم في ظل الظروف والأوضاع الصعبة التي يعيشونها، مؤكداً على التزام المشروبات الوطنية ومواصلتها في دعم مثل هذه المشاريع التي تعود بالنفع على المواطن الفلسطيني والصالح العام.

وأضاف الهندي "نأمل من خلال هذه المشروع أن نساهم في خدمة أهلنا في الكفريات والذين تربطنا بهم علاقات طيبة، سيما وأن الكفريات تحتضن مصنع كابي ومصنع الطيف للالبان والمنتجات الغذائية وفرع الشركة في الشمال، حيث توظف الشركة اكثر 220 موظف بشكل دائم و50 موظفاً بشكل مؤقت من أبناء المنطقة والمنتاطق المحيطة، لذا نحرص على المساهمة في تطوير وتحسين البيئة المحيطة لأهالي الكفريات".

من جهته أشاد رئيس مجلس قروي "كفر زيباد" فاروق غنايم بشركة المشروبات الوطنية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لخدمة أهالي البلدة قائلاً " اسمحوا لي باسمي وباسم أهالي القرية أن اثمن عالياً جهود الشركة ودعمها اللامتناهي لأهالي القرية، عبر المشاريع المختلفة التي تنفذها من أجل المواطنين، لتطوير وتنمية القرية".