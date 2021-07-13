بسام القواسمة لـوطن: أرفض توضيح لجنة الانتخابات بخصوص الطعن ضد تأجيل الانتخابات، وسأكشف المستور لاحقا

وطن: أبدى مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" د.بسام القواسمة، رفضه لما صدر من لجنة الانتخابات من توضيح بخصوص القضية التي رفعها التجمع ضد تأجيل الانتخابات. وقال إنه سيكشف المستور في ذلك لاحقا.

وقد أبدت لجنة الانتخابات استغرابها فيما ورد من تصريحات على لسان القواسمة بخصوص عدم حيادية اللجنة، وأصدرت توضيحا في ذلك.. لمزيد اضغط هنا

وقال القواسمة في حديثه لـوطن، إن لجنة الانتخابات في توضيحها هي غير محقة وغير حيادية بل نصبت نفسها محامي دفاع عن مرسوم الرئيس بتأجيل الانتخابات وهو ما يتعارض مع واجباتها الأساسية التي حددها قانون الانتخابات.

وأضاف القواسمة: المطلوب منها ان تلتزم بالوظائف والمهام التي أوكلها لها قانون الانتخابات الفلسطيني.

وحول جلسة المحكمة التي عُقدت أمس في محكمة النقض بصفتها الإدارية للنظر في الطعن الذي قدمه القواسمة ضد قرار تأجيل الانتخابات، أوضح القواسمة "قدمنا طعنا في قرار التأجيل وطلبت لجنة الانتخابات من خلال محاميها والنيابة العامة ممثلة عن الرئيس بإمهالها لتقديم مرافعة في القضية، وتم رفع الجلسة الى 6/9/2021 وهو ما أثار رفض الجميع".

وقال القواسمة: تأجيل قضية بهذه الأهمية تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني والعملية الانتخابية، وحالة الاحتقان، سيؤدي إلى المجهول، حيث أن التأجيل لا يسهم في الحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

وأضاف: انتظرنا من تاريخ 10/5/2021 حتى 12/7/2021 أي لمدة شهرين وهذا أمد طويل، والتأجيل أمس امد طويل أيضا وهو ما لا يسهم في معالجة الحالة الفلسطينية المأزومة.