مجموعة الاتصالات الفلسطينية تطلق فعاليات برنامج "صيفك كود" بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

وطن: أطلقت مجموعة الاتصالات الفلسطينية فعاليات المخيم الرابع لبرنامج "صيفك كود" والذي تنفذه مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية منذ عام 2017 بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأكد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية على أهمية الاستمرار بدعم قطاع التكنولوجيا والرياديين في مجال التصميم والبرمجة، من خلال البرامج السنوية التي تدعم الشباب وتعزز قدراتهم في هذا المجال، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم التكنولوجي في فلسطين وتعزيز الوسائل التعليمية الحديثة من أجل المساهمة في رقمنة التعليم في فلسطين، مضيفًا إلى أن برامج التكنولوجيا والبرمجة تمنح الطلاب المشاركين مهارات عالية المستوى بحيث تؤهلهم لفهم قطاع التكنولوجيا والعمل من خلال هذه البرامج على التعمق في مجال البرمجة مستقبلًا.

وحول طبيعة فعاليات المخيم تحدثت، سماح أبو عون حمد، مديرعام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية قائلة "يهدف برنامج صيفك كود إلى استغلال العطلة الصيفية لطلبة المدارس ذوي الفئة العمرية 14-16 سنة، في مجال برمجة المواقع الإلكترونية وتوجيههم نحو الاحتراف في عالم البرمجة من خلال تدريبهم على لغات البرمجة HTML CSS JavaScript ".

موضحةً بأن البرنامج يتكون من 40 ساعة تدريبية يتم تنفيذها على مدار عشرة أيام بواقع 4 ساعات تدريبية يوميًا برعاية مشتركة من شركتي جوال و بالتل، ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع أحد عشر مركز ومؤسسة شبابية موزعة على مختلف محافظات الوطن، حيث أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني هي روح هذا البرنامج للتعاون وبناء مجتمع رقمي وتكنولوجي".

ونوهت أبو عون حمد أنه يتم الإعلان عن إطلاق البرنامج في الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركات مجموعة الاتصالات، وقد استفاد من البرنامج خلال العام الحالي حوالي 288 طالبة وطالب، مشيرةً إلى أهمية استغلال العطلة الصيفية لتنمية مواهب الفئات المستهدفة في مجال برمجة المواقع الإلكترونية والتي تحظى باهتمام واسع لدى فئة الشباب.