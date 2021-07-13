لجنة الانتخابات: نحن جهة فنية تنفيذية للقرارات والمراسيم الرسمية بموجب قانون الانتخابات، ولسنا الجهة التي تقرر عقد او تأجيل الانتخابات

وطن: اطلعت لجنة الانتخابات المركزية على التصريحات التي أدلى بها الدكتور بسام القواسمة، رئيس قائمة (تجمع الكل الفلسطيني) الانتخابية، حول القضية المرفوعة من قائمته ضد رئيس دولة فلسطين ولجنة الانتخابات المركزية بخصوص قرار تأجيل الانتخابات العامة 2021.

وأبدت اللجنة في بيان صحفي استغرابها فيما ورد من تصريحات على لسانه بخصوص عدم حيادية اللجنة، فإنها تؤكد على أنها جهة فنية تنفيذية للقرارات والمراسيم الرسمية بموجب قانون الانتخابات، وليست الجهة التي تقرر عقد او تأجيل الانتخابات، بغض النظر عن موقفها من هذا الموضوع.

وأضافت اللجنة أنها تأمل من الجميع عدم اقحامها في الجدالات السياسية كونها ليست طرفاً في هذه الجدالات. كما وتعيد اللجنة التأكيد على حياديتها وجاهزيتها لاستكمال العملية الانتخابية المؤجلة أو تنفيذ أي عملية انتخابية جديدة تتم الدعوة إليها، والتزامها بالقانون -والقانون فقط.